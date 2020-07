Morre o cantor Carlos Alberto, aos 86 anos, vítima de um AVC

O cantor Carlos Alberto, o “Rei dos Boleros”, morreu na manhã desta terça-feira, aos 85 anos, vítima de um AVC, na Santa Casa de Juiz de Fora, na Zona da Mata Mineira. O cantor estava internado há oito dias na unidade hospitalar. Nascido em Minas Gerais, o cantor começou sua carreira ainda criança, aos 8 anos. A década de 60 foi onde o sucesso despontou. O título de “Rei dos Boleros” foi dado por Abelardo Barbosa, o “Chacrinha”.

Carlos Alberto era uma das figuras mais conhecidas na noite de Três Rios, no Sul do Rio de Janeiro. O cantor morou por 15 anos em Três Rios, onde iniciou sua carreira como profissional. Moradores da cidade eram fãs ainda do iniciante Carlos Alberto que conseguiu o sucesso em todo país. No Rio, foi encontrar com um maestro e fechou contrato com uma gravadora e o sucesso explodiu. Foto: Divulgação

Seus maiores sucessos foram SABE DEUS, AQUECE-ME ESTA NOITE , ILUMINA-ME SENHOR e LADO A LADO entre outras, tendo uma marca de aproximadamente 800 músicas pelas gravadoras CBS (Columbia do Brasil S/A),SOM LIVRE ,CONTINENTAL , RCA VITOR e CID. onde fez parte do cast na década de 1960. Recebeu vários prêmios, entre eles o GLOBO DE OURO em programas de rádio e programa de televisão.