Prefeitura de Resende instala ‘Casinhas do Tarzan’ em seis áreas de lazer da cidade

Estrutura de diversão conta com escorregador, rede de escalada, casa com cobertura e balanço duplo

A Prefeitura de Resende instalou ‘Casinhas do Tarzan’ em seis áreas de lazer do município. A estrutura, predominantemente de madeira, passa a compor espaços de lazer dos seguintes bairros: Jardim Beira-Rio; Horto do Paraíso; Surubi; Morada da Colina; Mirante das Agulhas; e Parque Saúde, no bairro Cidade Alegria. O cronograma de execução dos serviços foi iniciado na quinta-feira, dia 2, e concluído no sábado, dia 4.

Desta vez, a Área de Lazer do Jardim Beira-Rio foi a primeira a ser contemplada com o novo equipamento de diversão para o público infantil. A estrutura, formada por madeira e detalhes em metal e plástico, conta com escorregador, rede de escalada, casa com cobertura e balanço duplo. Dentre os locais, o programa ‘Revitaliza Resende’, desenvolvido pelo governo municipal, ainda está finalizando os trabalhos de recuperação do Parque Saúde, na Cidade Alegria, e a Área de Lazer do Jardim Beira-Rio. Os demais espaços já passaram por processo de revitalização.

O secretário municipal de Obras e Serviços Públicos, Victor Sampaio, destacou que a instalação das ‘Casinhas do Tarzan’ faz parte do processo de modernização dos parques, espaços públicos e escolas do município.

— O equipamento de diversão, conhecido como Casinha do Tarzan, é predominantemente de madeira, fator que confere mais resistência e durabilidade para áreas externas. O objetivo é disponibilizar brinquedos que ofereçam segurança e variadas opções de divertimento na hora da recreação das crianças. Além disso, o atrativo infantil, que é bem colorido e interativo, incentiva atividades ao ar livre, permitindo que os pequenos realizem movimentos com o corpo fundamentais para um crescimento mais saudável. É importante dar continuidade aos processos de equipação dos parques e praças do município, que contribuem para o bem-estar da população, resgatando a infância ao ar livre e proporcionando momentos de convívio e lazer para todos. Vale lembrar que, além das praças e parques públicos, as instituições de ensino do município também já foram beneficiadas com este aparelho de brinquedos mais compacto, que ajuda no desenvolvimento cognitivo e motor da criançada – frisa.

Vale ressaltar que, o ‘Revitaliza Resende’, criado em 2017, início da atual gestão municipal, já gerou mais de 100 obras entregues em todo o município. Entre espaços de lazer, quadras e praças, mais de 50 locais já foram totalmente transformados, diante de condições precárias e riscos à saúde da população.

CUIDADOS BÁSICOS DURANTE A PANDEMIA GLOBAL

O secretário Victor Sampaio reforçou que os moradores devem manter todos os cuidados necessários ao frequentar praças e parque na cidade, devido às medidas sanitárias adotadas para o combate ao novo coronavírus (Covid-19). “O uso obrigatório de máscara deve ser respeitado em todos os lugares, inclusive, em praças e parques. O álcool em gel é indispensável para a higiene pessoal, pensando no bem coletivo. O distanciamento social também serve como critério neste contexto, levando-se em consideração que a ocupação dos brinquedos precisa ocorrer de forma consciente, dentre outras medidas preventivas neste período’”, acrescenta.