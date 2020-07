Profissionais de Saúde de Barra Mansa serão testados em massa para a Covid-19

Medida visa preservar e proteger a vida dos profissionais da linha de frente do combate ao coronavírus

A Prefeitura de Barra Mansa inicia nesta quarta-feira (08), a testagem em massa para a Covid-19 em profissionais da rede pública de Saúde. A meta é realizar pelo menos três mil testes rápidos e prevenir a transmissão do vírus. Segundo dados da Vigilância em Saúde Municipal, pelo menos 55 profissionais da linha de frente do combate ao novo coronavírus já foram acometidos pela doença, sem registro de óbitos.

Os testes serão aplicados no próprio local de atuação do profissional, de acordo com o secretário de Saúde, Sérgio Gomes. “Estamos traçando um planejamento a fim de evitar o deslocamento dos profissionais e situações que, eventualmente, possam causar aglomerações. Por isto, a testagem acontecerá nas Unidades de Saúde dos bairros, Hemonúcleo, Farmácia Municipal, Policlínica do Nove de Abril e Sirenes dos bairros Boa Sorte e Vila Nova. Também estão inseridos neste cronograma os funcionários do Laboratório Municipal, que funciona no Cremeb, no Ano Bom, e da antiga Secretária de Saúde da Rua Pinto Ribeiro”, enumerou Sérgio Gomes.

Em função do sistema de plantão, os hospitais, Centro de Triagem e Tratamento da Covid-19, na Região Leste, e UPA Centro terão um sistema diferenciado para a realização dos testes.

Sérgio Gomes disse ainda que o teste reflete o cuidado da Pasta com a saúde do servidor, que está exposto diariamente a riscos de contaminação. “A testagem em massa dos funcionários também protege os usuários da Saúde e a população em geral. Os profissionais que tiverem resultados positivos serão afastados momentaneamente de suas atividades”.

A expectativa da gerente de Vigilância em Saúde, Juliana Machado Ferreira, é efetuar todos os testes, no máximo, até o fim deste mês. “Existe a possibilidade de contratação de novos profissionais para a Saúde nos próximos dias. Com isso, a testagem pode ser concluída num espaço de tempo menor”.

DIVULGAÇÃO DE CASOS – Juliana ainda disse que a Secretaria de Saúde tem divulgado o boletim epidemiológico diariamente e que os dados também concentram informações de pacientes internados em hospital particular, que coletam exames do município.

– Só não entram em nossas estatísticas os pacientes que moram em outro município e está internado ou vem a óbito em Barra Mansa – concluiu.