Samuca vai pedir à Justiça antecipação da abertura do comércio

O prefeito de Volta Redonda vai pedir a Procuradoria do Município para protocolar na Justiça o pedido de reabertura do comércio. Segundo o prefeito, o fato da direção do Hinja ceder 10 leitos de UTI foi preponderante para tentar a reabertura do comércio. Samuca disse que agora vai depender da Justiça. Segundo ele, não é automático, vai depender da Justiça.

O prefeito disse que vai abrir um chamamento público para que hospitais da rede particular da cidade possam ceder UTI’s exclusivos para o Coronavírus (Covid-19). O valor estimado é de R$1.6 mil por dia, o mesmo que o SUS (Serviço Único de Saúde), paga por leito de UTI.