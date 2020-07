Sindicato da Construção Civil inicia campanha salarial com assembleia digital

Votação será nestas quarta e quinta-feira, dias 8 e 9 de julho

O Sindicato dos Trabalhadores da Construção Civil de Volta Redonda e região está convocando toda a categoria, para assembleia digital de aprovação da pauta de reivindicações da convenção coletiva 2020/2021. Dessa vez, em virtude da pandemia de Covid-19 (novo Coronavírus), o pleito será no endereço eletrônico votacaoonline.sindicatocivilvr.com.br, com início amanhã, quarta-feira, dia 8, às 6 horas da manhã, e término na quinta-feira, dia 9, às 18 horas.

Para o trabalhador que tiver dúvidas, o sindicato informa que o passo a passo da votação está sendo divulgado nas suas redes sociais: facebook.com/sindicatocivilvr, instagram.com/sindicatocivilvr e twitter.com/sindicatocivil, além do site www.sindicatocivilvr.com.br. A categoria também pode solicitar o link para votar através do WhatsApp, basta adicionar o número da entidade 9 9275-4521 e enviar mensagem.

A diretoria do sindicato ressalta que, apesar das dificuldades causadas pela crise do Coronavírus, as campanhas salariais não podem parar e a participação dos trabalhadores fortalece as negociações pelo reajuste salarial e pela manutenção de benefícios na convenção.