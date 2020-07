Vereador sugere recesso das sessões por conta do Coronavírus

Na abertura da sessão desta terça-feira, o vereador Maurício Pessoa (PSC) sugeriu ao presidente da Casa Legislativa, Nilton Alves de Faria, o Neném, que as sessões entrem em recesso, por causa do coronavírus, o Covid-19. Segundo ele, a aproximação dos vereadores durante a sessão pode causar risco de uma contaminação pela Covid-19. Ele sugeriu que as sessões voltem somente a partir de agosto.

Maurício também sugeriu que as sessões sejam feitas por videoconferência, o que foi descartada por Neném, dizendo que a qualidade não é a ideal.

– É um momento que à população precisa da casa e não vejo o recesso como solução. Como democrata vou colocar em apreciação e a Casa Legislativa e quem vai decidir – afirmou o presidente da Câmara.

No mesmo instante, nas redes sociais uma sugestão foi passada ao presidente Neném, que as sessões possam ser feitas em local arejado e sanitizado, como foi feita na gestão passada, onde ocorreram as “Sessões Itinerantes”.