Câmara de Volta Redonda aprova dois projetos de lei da vereadora Rosana Bergone 

– Parlamentar propôs a criação da Coordenadoria da Igualdade Racial e incentivos para atletas municipais;

A Câmara Municipal de Volta Redonda aprovou na noite desta terça-feira, dia 07, dois projetos de lei da vereadora Rosana Bergone dirigidos às pessoas negras e a atletas da cidade. Os projetos são intitulados Criação da Coordenadoria Municipal da Igualdade Racial e o Programa Bolsa Atleta Municipal. Os dois projetos foram aprovados por unanimidade pelos 20 vereadores presentes em segunda votação e agora seguem para apreciação do prefeito municipal.

“Acredito que sejam sancionados pelo prefeito, pois são leis autorizativas que merecem entrar em prática, dando mais oportunidades, combater o racismo e a promoção e defesa aos negros. Já na segunda lei, vamos apoiar os atletas da cidade com uma bolsa em dinheiro mensal, dando incentivos inéditos na cidade”, afirma a vereadora.

Ainda de acordo com a vereadora, a Coordenadoria da Igualdade Racial poderá firmar parcerias e convênios com Governo Federal junto a Secretaria Nacional de Promoção e Igualdade Racial para execução de projetos. “A equipe da coordenação terá este importante papel e acredito que teremos pessoas engajadas que lutarão para alcançar resultados”, disse a vereadora, lembrando que a criação da coordenadoria era um compromisso seu junto ao movimento negro da cidade.

“O governo agora terá este comprometimento com as pessoas negras da cidade e, tenho certeza, que não decepcionará estas pessoas, que aguardavam esta aprovação. A Coordenadoria é uma questão de respeito aos negros”, afirma Bergone.

Já o Programa Bolsa Atleta vai promover projetos esportivos com a intenção de valorizar e beneficiar os atletas amadores do município. O participante receberá, de acordo com a lei, uma verba mensal para incentivar a sua participação em campeonatos em qualquer parte do país e até no exterior. Ela explica que poderão se inscrever no Programa pessoas com idade a partir de 10 até 45 anos e terá todo o envolvimento da Secretaria Municipal de Esporte e Lazer, que coordenará o programa e a Secretaria Municipal de Fazenda, que concederá descontos em tributos municipais para os apoiadores.

“O município poderá patrocinar com valores mensais e poderá abrir para parcerias com empresas para custear o programa”, explica a vereadora. “Como incentivadora do esporte, tenho certeza que ele será bem aceito por todos e, vamos ter, com a aprovação da lei, uma grande revolução no esporte da nossa cidade. Será uma Lei incentivadora para o governo municipal e para o atleta”, salienta a vereadora, destacando que os dois projetos de lei estão disponíveis na íntegra no seu site oficial na internet: www.rosanabergone.com.br