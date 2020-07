Câmara Vereadores de Volta Redonda não terá recesso

A Câmara Municipal de Volta Redonda votou na noite de ontem, (7), na sessão extraordinária e foi aprovado Projeto de Resolução Nº 31/2020 de autoria da Mesa Diretora que suspende, em caráter excepcional, o recesso legislativo no período compreendido entre 01 a 31 de julho de 2020 no município.

O atual presidente do Legislativo, o vereador Nilton Alves de Faria, o “Neném”, explica que se faz necessário diante do cenário mundial que vivemos por conta dessa Pandemia, adiciona que Volta Redonda não é diferente e precisa que as sessões aconteçam para que as matérias de interesse do município estejam em dia, embora a parte administrativa da Câmara nunca para no recesso.

E completa que há um empenho muito grande dos parlamentares para dar continuidade aos projetos, além de acompanhar e fiscalizar o que acontece na nossa cidade, “- o interesse é geral e votamos pelo melhor, não há freio, o momento é pra acelerar com os trabalhos, tudo que for para atender o munícipe, principalmente no avanço e enfrentamento da Pandemia será feito para a saúde do nosso cidadão, quando há interesse pelo bem existe boa vontade e um senso comum.

Todos os vereadores estão empenhados e unidos, voltados para nossa “realidade”, e remata que está na Casa todos os dias, despacha com os servidores, acompanha os trabalhos do início até as finalizações, ou melhor, até chegar o momento da votação e, garante que sua gestão já no sétimo mês vem ocorrendo com transparência, muita dedicação e trabalho, mas o aprendizado é que o impulsiona e salienta que todos os dias avalia sua postura diante dos desafios e, declara que tem o apoio de profissionais competentes e dedicados que fazem questão de contribuir com suas experiências e isso acrescenta positivamente na sua posição atual, avaliou o presidente da Câmara de Vereadores – o “Neném”.