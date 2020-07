Força-tarefa reforça fiscalização em supermercados de Volta Redonda

Objetivo do grupo criado pela prefeitura é verificar cumprimento de medidas preventivas à Covid-19 determinadas por decreto

A força-tarefa da prefeitura de Volta Redonda, criada para fiscalizar o funcionamento das atividades econômicas de acordo com as medidas de prevenção à Covid-19, reforçou as fiscalizações em redes de mercados, supermercados e hipermercados, consideradas atividades essenciais. Desde o mês de junho até esta quarta-feira, dia 8, foram verificados 25 estabelecimentos deste tipo na cidade, sendo a maioria por meio de denúncias registradas pelo canal 156.

O grupo é formado pela Guarda Municipal, secretarias de Fazenda (SMF) e de Segurança Pública (Sesp), Vigilância Sanitária, além das polícias Militar e Civil e Ministério Público. Na tarde desta quarta-feira, a força-tarefa fiscalizou dois supermercados, um no bairro Ponte Alta e outro no Santo Agostinho.

“Além de fiscalizar os comércios que não podem abrir durante o período de fechamento, estamos reforçando a atuação naqueles que são atividades essenciais, como os mercados. Temos que garantir que estão cumprindo as medidas necessárias para proteger a população”, afirmou o prefeito Samuca Silva.

No primeiro estabelecimento, todas as medidas recomendadas estavam sendo adotadas. Já o estabelecimento do Santo Agostinho foi notificado pela equipe de Vigilância Sanitária para providenciar melhorias relativas ao suprimento permanente de insumos (toalha de papel e sabonete líquido) nos sanitários dos funcionários e lavatório do açougue, procedimentos de higienização de carrinhos e cestos, e utilização adequada de máscaras por parte dos funcionários.

De acordo com dados da SMF, 60% das denúncias são referentes à aglomeração dentro dos mercados, e 20% sobre falta de uso da máscara. O distanciamento entre clientes representa 10% das denúncias checadas, e a falta de álcool gel ou outro meio de higienizar as mãos, além da falta de higienização dos carrinhos de compras, integram os outros 10%.

As equipes atuam para verificar denúncias também em relação ao descumprimento de outras medidas como: cumprimento do horário das 7h às 8h exclusivo para pessoas acima de 60 anos de idade; e verificação das marcações de distanciamento na entrada, na fila dos caixas, nas filas de açougue e padaria.