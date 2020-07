Motorista atropela três pessoas e bate em árvore em Barra do Piraí

O motorista de um veículo, que seria um idoso, perdeu o controle de seu veículo, atropelou três pessoas e bateu em uma árvore, na tarde desta quarta-feira, no bairro Parque Santana, em Barra do Piraí. O Corpo de Bombeiros foi acionado e socorreu as vítimas, que a foram levadas para Santa Casa de Misericórdia, da cidade. De acordo com o diretor da unidade hospitalar, Ivan Borges, uma pessoa que foi atropelada não resistiu aos ferimentos.

O motorista do veículo está em estado estável, outra vítima chegou com fraturas múltiplas no fêmur e o terceiro foi encaminhado direto para o Raio-X para uma avaliação mais profunda.