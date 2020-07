Bruno desmente surto de coronavírus em Quatis

O prefeito Bruno de Souza (MDB) desmentiu nesta quinta-feira, que não existe surto de coronavírus, na cidade de Quatis. Segundo o prefeito, as informações que circulam na cidade não tem fundamento. Ele disse em nota que a esposa de um funcionário da prefeitura testou positivo para o coronavírus e o funcionário já foi afastado, obedecendo a quarentena.

Abaixo a prefeitura de Quatis emitiu uma nota oficial sobre o assunto

A Prefeitura de Quatis cumpre o dever de esclarecer que, ao contrário das informações que circulam na cidade, não há nenhum surto de casos do novo coronavírus registrado em dependências ligadas à administração municipal. O que ocorreu foi a confirmação de que a esposa de um funcionário da Prefeitura testou positivo para Covid-19. Sendo assim, este funcionário foi afastado de suas funções para cumprir a quarentena, conforme determina o protocolo do Ministério da Saúde.

Por precaução, também foi determinado o afastamento de todas as pessoas que tiveram contato com o referido funcionário. Todos cumprirão a quarentena em casa sob o monitoramento das equipes da Secretaria de Saúde.

No caso do posto de saúde do bairro Mirandópolis, uma profissional de saúde também testou positivo para o novo coronavírus. Foi adotado o mesmo protocolo, citado no primeiro caso, com a servidora e as pessoas que tiveram contato com ela.

Devido a esse procedimento, a Secretaria de Saúde paralisou o atendimento público e o posto está passando por um processo de higienização de suas dependências, assim como outros prédios da administração municipal.