Prefeitura higieniza e sanitiza centro comercial e unidades de saúde em Volta Redonda

Avenida Amaral Peixoto, no Centro, e hospitais do Retiro e São João Batista receberam ação preventiva à pandemia do coronavírus

O combate à pandemia de Covid-19 segue firme em Volta Redonda. Nesta semana, a prefeitura tem intensificado e reforçado as ações de prevenção pela cidade, incluindo a higienização e sanitização de espaços públicos. Nesta quinta-feira, dia 9, os profissionais da Secretaria de Infraestrutura (SMI) realizaram o serviço no centro comercial do bairro São João, em unidades de saúde e outros pontos de maior fluxo de pessoas.

Com uso de água clorificada para lavagem dos espaços e pulverização de bactericida, a higienização e sanitização foi efetuada nos hospitais Dr. Munir Rafful, no Retiro, e São João Batista, no bairro Colina, e nas Unidades Básicas de Saúde da Família (UBSFs) dos bairros Vila Mury e São João.

As equipes também atuaram na Avenida Amaral Peixoto, região do Centro e bairro São João, higienizando entradas de loterias, agências bancárias e o Mercado Popular. Esses são locais com possibilidade de aglomeração e receberam a ação preventiva. O trabalho aconteceu ainda no laboratório do Unifoa (Centro Universitário de Volta Redonda).

“Estamos avançando no enfrentamento ao coronavírus através de várias ações além da sanitização. Vamos iniciar o tratamento em parceria com a UFRJ (Universidade Federal do Rio de Janeiro) para que os casos leves de Covid não se agravem, estamos ampliando de 27 para 37 o número de leitos de UTI para Covid. Contamos com o apoio da população para se prevenir, se higienizar, se proteger”, afirmou o prefeito Samuca Silva.

A higienização e sanitização já foi feita também nos principais centros comerciais de Volta Redonda, na Ilha São João, no Estádio Raulino de Olveira (onde fica o Hospital de Campanha), em outras unidades de saúde, e outros locais como os CRAS (Centros de Referência à Assistência Social), sede da Secretaria Municipal de Saúde (SMS), Arena Esportiva, Delegacia Especializada em Atendimento à Mulher – (DEAM), 93ª Delegacia de Polícia (DP), 28°Batalhão da Policia Militar e sede do Conselho Tutelar.

Manutenção segue a todo vapor pelos bairros

Além da prevenção à pandemia, os profissionais da SMI percorreram diversos bairros nesta quinta-feira para fazer a limpeza e manutenção de vias e espaços públicos.

As equipes responsáveis pela capina e roçada estiveram nos bairros Conforto, Vila Americana, Aterrado, Roma, Barreira Cravo, Vila Rica-Tiradentes e na Rua Engenheiro Francisco Sabóia de Oliveira Barbosa, que dá acesso à Fundação Beatriz Gama (FBG).

Os trabalhos de remoção de entulho e resíduos aconteceram nos bairros Açude, Mariana Torres, Vale Verde e Roma II.