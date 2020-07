Prefeitura realiza fiscalização do transporte público em centros comerciais de Volta Redonda

Ação, no início da semana, não identificou descumprimento das normas de prevenção à Covid-19; foram notificados veículos sem cartazes com informações obrigatórias

A Prefeitura de Volta Redonda, por meio da Secretaria Municipal de Transporte e Mobilidade Urbana (STMU), realiza nesta semana fiscalização ao transporte público em quatro pontos de grande circulação de passageiros. O trabalho periódico é executado por equipe de fiscais que observam se o serviço obedece as normas sanitárias de prevenção à Covid-19 como sanitização dos veículos; o uso da máscara, obrigatório para passageiros e operadores do transporte público; e fazem uma análise razoável da lotação dos carros. Ainda são avaliados itens de manutenção e segurança dos veículos como o estado de conservação, incluindo acentos, pneus e vidros; e ainda se as informações obrigatórias estão visíveis para os passageiros.

Na terça-feira, dia 07, a ação foi realizada na Avenida dos Trabalhadores, ponto da Rodoviária, e na quarta-feira, dia 08, a equipe esteve na Avenida Amaral Peixoto, ambos no Centro. Na quinta-feira, dia 09, os fiscais atuaram na Avenida Paulo de Frontin, na altura do Plaza Shopping; e nesta sexta-feira, dia 10, estarão na Vila Santa Cecília. Nos dois primeiros dias de fiscalização da semana, foram vistoriados 30 veículos. Vinte e sete carros foram notificados para afixar os cartazes obrigatórios, com informações como troco obrigatório e disque denúncia, e o quadro de horários da linha; e houve uma notificação por má conservação do veículo, que circulava com banco rasgado.

Para o prefeito de Volta Redonda, Samuca Silva, o trabalho contínuo de fiscalização está apresentando resultados. “A sanitização dos veículos e o uso da máscara por passageiros, motoristas e trocadores, obrigatórios no transporte público, tem sido obedecidos pelas empresas. Essas normas de prevenção à saúde evitam o contágio pelo novo coronavírus. Sabemos que o ônibus é fundamental para a maioria das pessoas chegarem aos postos de trabalho, consultas médicas e outros compromissos que não podem ser adiados por conta da pandemia da Covid-19. E é obrigação do poder público garantir a segurança dessas pessoas”, afirmou Samuca.

É importante lembrar que a Prefeitura de Volta Redonda também fiscaliza diariamente o funcionamento das atividades econômicas, levando em conta as medidas restritivas de prevenção à Covid-19. Além disso, criou um cinturão de segurança em torno do município para restringir o acesso de veículos com pessoas de outras localidades. As equipes estão localizadas em pontos estratégicos nos bairros Santa Inês, Jardim Amália, São Luiz, Vila Elmira, Jardim Belmonte, Santa Rita Zarur, Santo Agostinho, além da Rodovia dos Metalúrgicos. O controle é feito também com barreiras físicas (com manilhas) em alguns acessos.