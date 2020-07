PRF flagra condutor com a CNH suspensa na Dutra, em Itatiaia

Policiais rodoviários federais (PRF) abordaram no final da noite desta quarta-feira, por volta das 22h30min, durante Policiamento Ostensivo Dinâmico (POD), um motorista conduzindo um Jeep/Renegade com placa de São Bernardo do Campo (SP), no km 318, da Rodovia Presidente Dutra, sentido Rio de Janeiro, em Itatiaia.

Durante consultas dos documentos apresentados foi constatado que o condutor, de 32 anos, estava com suspensão do direito de dirigir datado de 14 de janeiro de 2020 até 13 de julho deste ano, caracterizando crime de trânsito.

Diante da constatação foi aplicada uma multa no valor de R$880. Por se tratar de um crime de menor potencial ofensivo, com pena até dois anos, foi lavrado Termo Circunstanciado de Ocorrência da PRF (TCO), tendo o homem se comprometendo a comparecer ao Jecrim quando for intimado. Ele foi liberado para responder o processo em liberdade.

O veículo foi liberado para ser conduzido pela passageira que estava com a CNH em dia e sem restrições. Foto: Ilustrativa