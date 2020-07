Bandidos armados assaltam casa em Três Rios

Três homens, sendo, dois armados com revólveres, assaltaram na manhã desta sexta-feira moradores de uma casa no bairro Vila Isabel, em Três Rios. Os suspeitos chegaram num carro com placa de Itaguaí e invadiram a casa. Os suspeitos disseram que eram policiais civis e perguntaram onde estava guardado o dinheiro. As vítimas foram trancadas no banheiro.

Os bandidos fugiram levando uma quantia em dinheiro, aparelhos eletrônicos, celulares e joias. Segundo apurou os policiais, os assaltantes foram vistos pela última vez passando por um pedágio, em Xerém, no Rio de Janeiro. Ninguém ficou ferido.

O caso foi registrado na delegacia de Três Rios. A polícia ainda não tem pistas dos assaltantes. Foto: Pedágio de Xerém/Divulgação