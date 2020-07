FOA retoma as aulas de medicina e odontologia

As aulas de medicina e odontologia na Fundação Oswaldo Aranha (FOA) estão prestes a serem reiniciadas. O juiz da 6ª Vara Cível de Volta Redonda, André Aiex, acatou o pedido do prefeito de Volta Redonda, Samuca Silva e teve o aval do MP (Ministério Público de Estado do Rio de Janeiro).

O retorno das aulas vai depender do prefeito Samuca, que precisa baixar um decreto regulamentando o retorno, que pode acontecer ainda neste fim de semana. A prefeitura e o MP destacaram a importância da formação de profissionais de Saúde neste período de pandemia.