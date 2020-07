Força-tarefa vai atuar em mais um final de semana em Volta Redonda

Equipes irão percorrer os principais centros comerciais e pontos de aglomeração durante o dia e também à noite

Com a ajuda da população, que vem denunciando o descumprimento das normas sanitárias ou aglomerações de pessoas para o funcionamento nas atividades econômicas, a fiscalização será intensificada nesse sábado, dia 11, e domingo dia 12, pela força-tarefa de Volta Redonda. As denúncias são realizadas pela população através da Central de Atendimento Único (CAU), pelo telefone 156, e também pelo aplicativo FiscalizaVR.

A força-tarefa, que atua diariamente durante o dia e à noite, além de atender as denúncias, fará rondas nos principais centros comerciais da cidade e percorrerá ainda os pontos que tradicionalmente apresentam aglomeração. A equipe da força-tarefa é formada pela Guarda Municipal, secretarias de Fazenda e de Segurança Pública, Vigilância Sanitária, além das polícias Militar e Civil e Ministério Público.

O objetivo da ação é verificar o cumprimento integral dos Decretos Municipais 16.082/20, 16.146/20 e 16.215/20, que estabelecem o fechamento das atividades por sete dias, e promover orientação aos estabelecimentos.

O prefeito Samuca Silva ressalta que a ajuda da população tem sido muito importante para que a prefeitura consiga identificar os locais e bairros onde estão ocorrendo o descumprimento dos decretos municipais. “Quero agradecer a população que está contribuindo para que as estratégias de combate a Covid-19 no município sejam cumpridas. Juntos nós vamos conseguir vencer essa pandemia. Peço, mais uma vez, para que as pessoas fiquem em casa e se tiver que sair que utilize todas as medidas de segurança”, disse o prefeito.

Até o domingo, dia 12, só podem funcionar casas lotéricas, postos de combustíveis, oficinas mecânicas, borracharias, supermercados, hortifrutis, quitandas, peixarias, açougues, centros de distribuição de alimentos, padarias, farmácias e drogarias, clínicas, hospitais, lojas de produtos médico-hospitalares, clínicas veterinárias, lojas de produtos alimentícios para animais, distribuidores de gás e água mineral, indústrias, lojas de material de construção e similares.