Hospital de Emergência ganha nova torre de vídeo para exames

Torre é composta por um conjunto de equipamentos utilizados para visualização de órgãos com uso de uma câmera de vídeo

O Hospital Municipal de Emergência recebeu uma torre de vídeo para realizar exames de broncoscopia, endoscopia e colonoscopia. O equipamento é considerado de última geração e permitirá aumentar a capacidade de procedimentos realizados, pois torna todo processo mais ágil e seguro.

– Além de um investimento contínuo em melhorias estruturais do Hospital de Emergência, o governo tem atuado de maneira também constante na modernização de todos os setores da unidade. As melhorias são vistas desde a recepção até o centro cirúrgico e felizmente agora temos mais essa novidade. Quem ganha com isso são os pacientes e os profissionais, que terão melhores condições de trabalho – afirmou o prefeito Diogo Balieiro Diniz.

A torre é composta por um conjunto de equipamentos utilizados para visualização de órgãos ou cavidades corporais com uso de uma câmera de vídeo acoplada a um sistema ótico. O novo equipamento é capaz de realizar procedimentos menos invasivos, o que representa uma série de benefícios aos pacientes, como menor tempo de internação, menor risco de infecção e dor.

O novo equipamento também vai conferir melhor qualidade de trabalho aos profissionais da unidade, pois possibilita diagnósticos mais precisos, mesmo ainda em fase inicial, e um por consequência um tratamento eficaz. Antes da chegada da torre, o Hospital de Emergência tinha um equipamento com tecnologia mais antiga.