PRF apreende caminhonete clone na Dutra, em Itatiaia

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) abordou no final da noite de quinta-feira, por volta das 23h30min, durante fiscalização de combate ao crime, um caminhão guincho transportando uma caminhonete Ford/Ranger (2018), com placa do município de Balneário Barro do Sul (Santa Catarina), no km 318, da Rodovia Presidente Dutra, em Itatiaia.

Durante fiscalização a equipe da 7ª Delegacia verificou que o guincho estava em situação normal. Porém, a caminhonete que estava sendo transportada apresentava indícios de adulteração na numeração do chassi, sendo verificado que se tratava de um clone.

O veículo se tratava da caminhonete da mesma marca/cor/modelo, de placa original do Rio de Janeiro, com registro de roubo em 3 de junho de 2020 no município de Volta Redonda. O motorista do guincho foi detido e alegou que nada sabia sobre a irregularidade, que apenas havia sido contratado para pegar o veículo em Nova Iguaçu (RJ) e transportá-lo até a cidade de Eldorado (MS).

Ocorrência encaminhada para a 99ª Delegacia de Polícia de Itatiaia para as medidas cabíveis e registro da recuperação do veículo.