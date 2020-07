BM Publica novo decreto para conter aglomerações em bares e locais públicos

Medida estabelece uma série de restrições, entre elas o funcionamento até as 23 horas

A Prefeitura de Barra Mansa publicou um novo decreto neste sábado (11) restringindo o horário de funcionamento de bares, restaurantes e estabelecimentos afins até as 23 horas. A restrição temporária tem validade por 10 dias e visa o enfrentamento ao novo coronavírus, bem como a preservação de vidas.

O decreto de número 9904 /2020 estabelece ainda que, somente poderão ser utilizadas 50% das mesas dos estabelecimentos e aqueles com capacidade para mais de 40 pessoas, deverão submeter todos os presentes a verificação de temperatura antes de adentrar n recinto, não podendo ingressar aqueles que apresentem febre.

De acordo com o Secretário de Ordem Pública, William Pereira, não será permitido servir os clientes para consumo de bebidas e alimentos em calçadas. “A colocação de mesas em calçadas também está proibida, mesmo que o estabelecimento tenha autorização anterior do Poder Público. A permanência de clientes em pé dentro do local também está vetada“, detalhou.

Na sexta-feira, a Guarda Municipal e a Polícia Militar percorreram vários pontos da cidade. Na Praça Orlando Brandão, no Ano Bom, autuaram diversos veículos, com multas de valores que chegaram a R$ 2.900. Segundo William Pereira, os automóveis estavam promovendo som e aglomerações de pessoas. “Na madrugada, agentes da Fiscalização de Postura retornaram ao local para verificar se algum bar estava funcionando, com aglomeração. Na Rua Dario Aragão, no Centro, multamos um bar por desrespeitar as regras de distanciamento social determinadas pelas autoridades sanitárias e o Poder Público Municipal”.

Neste sábado e domingo, a Fiscalização retoma o serviço, que tem sido sistemático durante a semana e intensificado os fins de semana.