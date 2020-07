Prefeitura de Volta Redonda segue com manutenção neste sábado

Serviços de capina, roçada, tapa buracos, retirada de entulhos e limpeza foram feitos em vários bairros da cidade

A prefeitura de Volta Redonda segue com os trabalhos de manutenção na cidade. Neste sábado, dia 11, equipes da Secretaria Municipal de Infraestrutura (SMI) se dividiram nos bairros da cidade realizando serviços de capina, roçada, tapa buracos, retirada de entulhos e limpeza. Todos os funcionários estão seguindo medidas de segurança contra a Covid-19.

O prefeito Samuca Silva reforçou a importância do serviço para o bom funcionamento da cidade. “Estamos passando por um período difícil em relação à saúde pública e economia. Mas não seria justo se a manutenção da nossa cidade ficasse parada. As equipes da SMI estão de parabéns pela dedicação e eficiência”, disse o prefeito.

Os bairros Aterrado, Vila Americana, Santa Cruz, Sessenta Jardim Belvedere e Bela Vista receberam serviços de capina, roça e recolhimento de entulhos. Já os bairros Coqueiros, Vila Brasília, Mariana Torres, Santo Agostinho, Parque da Ilhas, Retiro, Eldorado, Bom Jesus e vários pontos da Vila Santa Cecília receberam as equipes de varrição e limpeza.

Na Voldac e no Santo Agostinho a Secretaria Municipal de Infraestrutura fez serviços de tapa buracos e enviou equipes de manutenção e pintura para a praça do ginásio da 249 e para a Avenida Brasília, no bairro Vila Brasília.

A manutenção segue durante a semana garantindo organização e atendendo as demandas por todos os bairros da cidade.