Três pessoas foram baleadas no início da tarde deste sábado, na Avenida A, no bairro Açude II, em Volta Redonda. Segundo informações do local, os suspeitos da tentativa de homicídio chegaram em um carro branco e dispararam várias vezes contra um homem que teria corrido e se escondido dentro de um bar.

Uma mulher, que seria dona do estabelecimento comercial, também foi atingida. A vítima foi socorrida e levada para o Hospital São João Batista. Foto: Informa Cidade