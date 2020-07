Jovem morre em troca de tiros com policiais militares em Barra do Piraí

Um jovem, de 21 anos, morreu durante uma troca de tiros com policiais militares do 10º BPM, na madrugada deste domingo, na travessia da linha férrea, na altura do bairro Roseira II, em Barra do Piraí. Policiais militares foram conferir uma denúncia sobre um jovem que estaria com um revólver com o objetivo de matar outros quatro homens, que estariam praticando o tráfico de drogas. O suspeito ao perceber a presença atirou na direção dos policiais.

A polícia revidou e o homem foi atingido pelos disparos. O jovem foi socorrido e levado para a Santa Casa de Barra do Piraí, onde deu entrada, mas não resistiu aos ferimentos. A arma que estava em poder do criminoso foi apreendida e apresentada na Delegacia de Barra do Piraí.