“Tesoura de Vento” atinge cidades do Maranhão

Chuvas fortes e muito vento assustaram os moradores do bairro Coroadinho, em São Luís, capital do Maranhão. Moradores presenciaram a ação de um fenômeno que causou diversos estragos na comunidade. Um carro virou e tampas de caixas d’água voavam, enquanto telhas caíam do alto das casas.

O fenômeno, conhecido como ‘tesoura de vento’ se caracteriza por uma brusca variação de direção e velocidade do vento em uma certa distância, de acordo com os meteorologistas.

“TESOURA DE VENTO”

O windshear, também conhecido como “Tesoura de Vento”, é uma corrente de ar descendente violenta, que apresenta ventos divergentes após tocar o solo. Há, no entanto, dois tipos do fenômeno: secos e molhados, passando por três fases em seu ciclo de vida: downburst, explosão e fases de amortecimento.