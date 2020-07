Força-tarefa percorre 11 bairros no fim de semana em Volta Redonda

Grupo realizou interdição e autuação de estabelecimentos, dispersão de aglomeração, entre outras ações para combater irregularidades

Criada para fiscalizar as atividades econômicas durante a pandemia do novo coronavírus, a força-tarefa da prefeitura de Volta Redonda realizou rondas noturnas e atendeu diversas denúncias no último fim de semana. Formado pela Guarda Municipal, secretarias de Fazenda (SMF) e de Segurança Pública (Sesp), Vigilância Sanitária, além das polícias Militar e Civil e Ministério Público, o grupo percorreu 11 bairros entre a sexta-feira, dia 10, e o domingo, 12.

As equipes interditaram e autuaram dois bares, um no Aterrado e outro no bairro São João, e um estabelecimento de festas no Roma II, além de orientar o proprietário de um bar no São Geraldo. Os trabalhos incluíram ainda: dispersão de aglomeração de pessoas em uma praça do Jardim Vila Rica; e orientação de ambulantes a encerrarem suas atividades na Praça dos Ex-Combatentes, no bairro Sessenta.

Funcionando como medida para reduzir a circulação do vírus na cidade, a fiscalização é realizada para checar denúncias de irregularidades e descumprimentos dos decretos municipais que estabelecem as condições para o funcionamento do comércio essencial e não essencial na cidade durante o período de restrição. A maioria envolve estabelecimentos não autorizados a funcionar, aglomeração, falta de uso de máscaras e medidas de distanciamento e higienização.

“Vamos continuar monitorando, fiscalizando e agindo para proteger nossa população. O cidadão que identificar qualquer descumprimento das normas do decreto pode denunciar. O importante é salvar vidas. A orientação segue a mesma: seguir as recomendações de uso de máscara, lavar bem as mãos e só sair de casa se for realmente necessário”, afirmou o prefeito Samuca Silva.

As denúncias devem continuar sendo realizadas pela população através da Central de Atendimento Único (CAU), pelo telefone 156, e também pelo aplicativo FiscalizaVR.