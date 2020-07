ONG oferece cama hospitalar para pessoas necessitadas

A Ong AVAS (Associação Voluntária Amigos da Solidariedade) esta oferendo duas camas hospitalares para empréstimo. As pessoas interessadas devem entrar em contato com o telefone (24) 9.99378687. A Ong AVAS fica localizada na Rua São Sebastião 33, no bairro Paraíso, em Resende. A presidente da instituição, Ângela Campos, presta esse serviço comunitário há mais de 30 anos.

A associação também aceita doações de fraudas, inclusive geriátricas, roupas de cama, toucas e meias, mantas, cobertores, roupas para crianças, moveis e eletrodomésticos e etc., para doações para pessoas carentes.