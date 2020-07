Vários tiros ocorrem no bairro Jardim Cidade do Aço

Uma troca de tiros entre suspeitos e policiais militares deixou duas pessoas feridas na noite desta segunda-feira, no bairro Jardim Cidade do Aço, em Volta Redonda. Segundo informações, os tiros ocorreram nas proximidades do Conjunto Habitacional Minha Casa Minha Vida.

Os feridos foram levados pela ambulância do Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) para o Hospital São João Batista. Os estampidos foram ouvidos na Avenida Adalberto de Barros Nunes (Beira-Rio). A troca de tiros iniciou por volta das 19 horas.