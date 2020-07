Agentes da Barreira Fiscal apreenderam nesta terça-feira, mais de 67 mil garrafas de cerveja no posto de Nhangapi, em Itatiaia. Segundos os agentes, duas carretas seguiam no sentido Rio de Janeiro, quando foram abordadas.

Durante revista foi constatado que as carretas transportavam as mercadorias com notas fiscais com irregularidades na nota fiscal. Segundo os agentes, a ação tem o objetivo de coibir irregularidades fiscais e veículos transportando drogas.