Câmara de Barra Mansa ainda não foi comunicada sobre afastamento de vereadores

A Câmara Municipal de Barra Mansa emitiu uma nota oficial sobre a operação realizada na manhã desta terça-feira pelo Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro e pela Polícia Civil, para cumprir mandado de busca e apreensão na casa Legislativa.

Com a ausência do presidente da Câmara de Vereadores, Paulo Afonso Sales Moreira, Luiz Antônio Cardoso assume a presidência, conforme prevê a regime interno.

Abaixo a Nota Oficial da CMBM

Diante do cumprimento de mandados de busca e apreensão nesta casa legislativa e nos endereços do vereador Zélio Resende Barbosa e do presidente da câmara Paulo Afonso Sales Moreira, a Câmara Municipal de Barra Mansa declara que ainda não foi comunicada oficialmente do afastamento dos vereadores de suas funções públicas. Entretanto, na ausência do presidente, as funções legislativas e administrativas da casa são assumidas pelo 1º vice-presidente, Luís Antônio Cardoso, conforme regimento interno.

As sessões agendadas para esta semana serão reagendadas para este mês ainda, para cumprir o mínimo de reuniões mensais, exigido regimentalmente.