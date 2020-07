Polícia Militar apreende quase 8 quilos de maconha em Volta Redonda

Policiais militares apreenderam na segunda-feira, durante uma operação de combate ao narcotráfico, cerca de 8 quilos de cocaína, na Avenida Paulista, no bairro Retiro, em Volta Redonda. Segundo informações de policiais militares, o entorpecente seria de propriedade de um traficante apontado como braço direito do líder do tráfico na vila Delgado, no bairro Ano Bom, em Barra Mansa.

Os agentes encontraram no imóvel 2.830 pinos de cocaína, duas sacolas com cerca de dois quilos do entorpecente e outras nove com 700 gramas cada uma. Os agentes apreenderam também sete garrafas contendo um líquido que possivelmente pode ser éter, aproximadamente 57 mil pinos vazios, cerca de 20 mil etiquetas e em torno de cinco mil sacolés vazios.

Uma balança de precisão (digital), dois liquidificadores, três potes para mistura e outros materiais indicando que o lugar servia de preparo de drogas para venda, foram apreendidas pelos policiais. Foto: Polícia Militar