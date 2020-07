Prefeitura cria protocolo para atendimento médico especializado no período de pandemia da Covid-19

Os atendimentos, antes realizados na Policlínica, onde está funcionando o Hospital de Campanha, passaram a ser feitos no novo Centro Municipal de Saúde, no antigo Hospital Santa Margarida

Com o objetivo de proporcionar o acesso ao atendimento médico especializado em casos identificados como de maior prioridade, a prefeitura de Volta Redonda retomou, a partir dessa segunda-feira, dia 13, as consultas com especialistas, com um novo cronograma de trabalho. A medida foi implantada para evitar aglomerações, acrescentado a real necessidade de assistência aos agravos que assolam a saúde da população.

Os atendimentos, antes realizados na Policlínica da Cidadania Bernardino de Souza, que funciona no Estádio Raulino de Oliveira e que está abrigando o Hospital de Campanha, passaram a ser feitos no novo Centro Municipal de Saúde, no antigo Hospital Santa Margarida, no bairro Niterói. Esse novo cronograma incluirá atendimento para nove especialidades: cardiologia, endocrinologia, gastroenterologia, neurologia, pneumologia, reumatologia, ortopedia, urologia e dermatologia. A escolha dessas especialidades ocorreu através de uma decisão colegiada.

Através desse novo fluxo será possível identificar agravos de maior impacto, propondo intervenções; minimizar riscos de maiores danos através da avaliação e da conduta médica especializada; viabilizar fluxo racional de acesso ao atendimento médico especializado, considerando as demandas prioritárias com classificação de urgência, além de priorizar a segurança, tanto dos usuários quanto da equipe de assistência (médicos, enfermagem e administrativos).

Segundo a secretária municipal de Saúde, Flávia Lipke, cada paciente será encaminhado pela Unidade Básica de Saúde de referência para o Centro Municipal de Saúde “Estamos voltando gradativamente com as consultas com especialistas. Todos os pacientes deverão vir encaminhados da unidade de saúde onde estão acostumados a serem atendidos e acompanhados pela equipe do seu bairro”, explicou a secretária.

O atendimento é realizado com hora marcada. Em cada turno de atendimento serão agendados 10 pacientes, com intervalo de 30 minutos entre as consultas. Cada especialista é responsável pela regulação de seus pacientes em relação ao retorno ao consultório. Já as consultas de primeira vez são agendadas pelo Sisreg (Sistema de Regulação), também considerando o critério de gravidade. As demandas para as demais especialidades médicas serão acolhidas pelas unidades da Atenção Básica, que vão direcionar os casos para os especialistas para avaliação.