Santa Casa lança desafio ‘Bora doar Barra Mansa’

Iniciativa visa aumentar o estoque de banco de sangue durante a pandemia da Covid-19

Com o baixo estoque no banco de sangue do Hemonúcleo, a Santa Casa de Misericórdia iniciou nesta terça-feira (14), o desafio ‘Bora doar Barra Mansa’. A ação faz parte da estratégia de aumentar a quantidade de doadores estimulando a prática, através das redes sociais. Por conta da pandemia, provocada pela Covid-19, as doações de sangue voluntárias tiveram queda em torno de 60% e a grande preocupação da instituição é que a baixa atrapalhe os procedimentos de urgência e emergência, na unidade.

A campanha funciona da seguinte forma: cada doador, após fazer sua contribuição, registra o momento, posta em alguma rede social marcando dois amigos desafiando a fazer o mesmo, usando a hashtag #boradoarbarramansa.

O coordenador do Hemonúcleo de Barra Mansa, Sérgio Murilo Conti, destacou que a adesão em iniciativas como essas fazem a diferença para todo o município. “Estamos tomando todas as medidas de segurança necessária para que as pessoas contribuam ajudando ao próximo sem se prejudicar. Quem vier doar não terá nenhum contato direto com a instituição e em nosso ambiente de trabalho são realizadas constantes higienização e manutenção. Nosso objetivo é ajudar os necessitados e para isso, não podemos colocar em risco as pessoas que querem fazer o bem”, garantiu Sérgio.

Para doar é necessário estar alimentado, ter entre 16 e 69 anos e pesar acima de 50kg. No momento da doação deve ser apresentado um documento oficial com foto. Além disso, os voluntários devem ter dormido pelo menos seis horas antes da coleta. Exercício físico e álcool são proibidos nas 12 horas anteriores. Fumantes devem evitar o cigarro até duas horas antes da doação. É recomendável ainda que o voluntário não tenha feito tatuagem, piercing ou maquiagem definitiva no período de 12 meses.

Horário e agendamento

Horário de funcionamento: das 7h às 11h, de segunda a sexta-feira

Horário de agendamento: das 11h às 14h, de segunda a sexta-feira. O Hemonúcleo de Barra Mansa fica situado à Rua Pinto Ribeiro, nº 205, no Centro, anexo à Santa Casa. O agendamento pode ser feito através do telefone: (24) 3323-1918.