Saúde quer mais consciência de moradores para conter Covid-19 em Porto Real

Desde o início da pandemia, as autoridades de saúde vêm alertando sobre a importância do comportamento da população no combate ao novo coronavírus. Intensificação de medidas sanitárias; distanciamento e isolamento social; proibição de aglomerações e utilização de máscaras são as principais orientações, ostensivamente faladas por todos que atuam no enfrentamento à doença. Mesmo assim ainda existem aqueles que seguem ignorando todas essas medidas ou mesmo algumas delas. “São muitos relatos de aglomerações em vias públicas, festas particulares e reuniões familiares em Porto Real. Também ocorrem outras situações que contribuem para a disseminação da Covid-19 como, por exemplo, o desrespeito às normas sanitárias. Há muitas pessoas que fazem o seu papel, porém existe ainda um grande número que oferece risco ao semelhante e a si mesmo”, afirmou o secretário de Saúde, o médico Luiz Fernando Curty Jardim.

As observações do médico reforçam os dados levantados pela Prefeitura de Porto Real, através da Secretaria Municipal de Saúde (SMS), que divulgou nesta segunda, 13, um balanço atualizado da Covid-19 em Porto Real. No dia 12 do último mês de junho eram 34 pessoas com diagnósticos confirmados. Já neste mês de julho o número subiu para 103, conforme dados divulgados na segunda. Até a presente data, o número de curados corresponde a 46, enquanto no mês de junho eram 21 pessoas curadas. Em relação aos pacientes internados eram dois no dia 12 de junho e, atualmente, são sete, sendo cinco no Hospital Regional e o restante no Hospital Geral Municipal São Francisco de Assis. No que se refere aos óbitos relacionados ao novo coronavírus foram registrados um total de três, em decorrência da doença até a segunda, 13.