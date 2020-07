Trecho de subida da estrada até o Quilombo de Santana será pavimentado  

Serviço visa a facilitar o tráfego de veículos e o escoamento da produção no período das chuvas

Um trecho de 160 metros de subida da estrada que leva até a comunidade do Quilombo de Santana começa a receber esta semana uma pavimentação de piso em bloquetes de concreto, também conhecido por intertravados. O trecho é considerado um dos mais críticos da estrada, sobretudo, no período das chuvas, devido ao excesso de lama que se forma e torna o acesso difícil aos veículos. O serviço é uma medida preventiva adotada pela Prefeitura para garantir o tráfego da produção rural e de moradores por essas vias. A obra, orçada em aproximadamente R$ 900 mil, será executada com recursos próprios do município.

Além da estrada do Quilombo de Santana, trechos de subida nas estradas Quatis-Falcão, Quatis-São Joaquim, Vila Santo Antônio e São Benedito também receberão esse tipo de pavimentação.

O prefeito Bruno de Souza (MDB) relata que em toda a temporada de chuvas é necessário enviar uma equipe para remover barreiras que deslizavam e obstruíam a estrada e também para fazer manutenção da via, a um custo alto para o município.

– Este ano, por exemplo, as péssimas condições da estrada impediram o início do ano letivo na escola existente na comunidade, pois o transporte que levava os profissionais de educação não conseguia chegar à localidade – lembrou o prefeito,

Foi nesse período, em uma reunião realizada antes do Carnaval e que contou com as presenças dos representantes da comunidade de Santana, da direção da escola, além de moradores, que o prefeito apresentou a proposta de fazer a pavimentação do trecho com o piso intertravado para amenizar os transtornos aos usuários.

No último final de semana, Bruno esteve vistoriando o andamento das obras que estão bastante adiantadas. Ele destacou a sua satisfação em estar à frente da administração municipal para poder entregar essa obra para a comunidade.

– É a primeira vez que um governo deste município tem um olhar especial e decisão de resolver o problema desses moradores. Foi uma promessa que fiz à comunidade que agora estou cumprindo. Gostaria de agradecer a toda a comunidade pela paciência e confiança na nossa administração – declarou Bruno.