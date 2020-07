Vídeo: PRF prende casal com 33 tabletes de pasta base de cocaína na Serra das Araras

A Equipe da 7ª Delegacia da Polícia Rodoviária Federal (PRF) prendeu durante fiscalização de combate ao tráfico de droga, por volta das 21 horas, desta terça-feira, um casal, o condutor, de 38 anos, e a passageira, de 25, num veículo VW Saveiro, com placa do Rio Branco (AC), no km 227, da Rodovia Presidente Dutra, no bairro Caiçara, sentido Rio de Janeiro, na Serra das Araras, em Piraí.

Sobre a viagem, o condutor informou que vinham do Acre e iriam passear em Copacabana, no Rio de Janeiro (RJ). Porém, não sabiam onde ficariam hospedados, apresentando nervosismo com a presença dos agentes.

Desconfiados, os policiais rodoviários federais iniciaram uma fiscalização minuciosa no veículo, onde foram encontrados escondidos em fundos falsos na lataria da caminhonete, 33 tabletes de vários tamanhos de pasta base de cocaína. O peso total estimado foi de 30 quilos de drogas.

Foi necessário uso de ferramentas para abrir os compartimentos e acessar os tabletes da droga. Diante dos fatos, foi dada voz de prisão ao casal e a ocorrência encaminhada para a 94ª DP de Piraí.