Volta Redonda passa dos 100 óbitos e Anitta pode ajudar na recuperação de idosos

Annita, medicamento testado pela UFRJ, pode ajudar na recuperação dos pacientes

Em sua participação nas redes sociais, o prefeito Samuca Silva aconselhou o uso do medicamento Anitta, que está sendo testado em convênio com a UFRJ (Universidade Federal do Rio de Janeiro). Segundo Samuca, não se trata de uma vacina e tem que ser tomado a partir do terceiro dia dos sintomas. Essa recomendação é para pessoas com mais de 60 anos.

– Annita é um medicamento que não tem contra indicação e mais de 200 mi de pessoas do planeta já utilizaram para outras finalidades como zica, dengue e chikungunya. Esse medicamento foi administrado pela URFJ para mais de 300 pacientes e apenas três foram internados. Dor de garganta, dor de cabeça, ou sintoma gripal, o idoso deverá procurar imediatamente uma das unidades de saúde do município. São cinco os centros de triagem, o Estádio Raulino de Oliveira, Vila Mury, Volta Grande, 249 e São João – concluiu o prefeito.

Volta Redonda chega a 101 óbitos por coronavírus

A prefeitura de Volta Redonda atualizou o quadro do coronavírus na tarde desta terça-feira. Mais quatro óbitos foram registrados. São três idosos (70, 69 e 64 anos) e uma idosa de 78 anos. São 101 óbitos em Volta Redonda. Agora são 2.547 casos confirmados e 10.420 notificados como suspeitos. Os curados são 1.825 e 3.756 exames deram negativos. Houve um aumento de 0,2% dos casos suspeitos, ocupação de 10% dos leitos do Hospital de Campanha e 37% dos leitos de UTI da rede municipal.