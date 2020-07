Barra Mansa inicia projeto piloto voltado para segurança pública no bairro Parque Independência

A ação “Rede de Vizinhos” conta com a participação da Guarda Municipal e das polícias Civil e Militar

Na manhã desta terça-feira (15), o bairro Parque Independência ganhou uma nova ferramenta que trará mais segurança aos moradores. O projeto piloto ‘Rede de Vizinhos’ irá oferecer acesso à seis câmeras, através de um aplicativo de celular. A ação foi implantada pelo Conselho Comunitário de Segurança de Barra Mansa (Conseg), composto pela Guarda Municipal e pelas polícias Civil e Militar, em parceria com a iniciativa privada e conta com o auxílio da associação de moradores.

Estiveram presentes o capitão do 28°Batalhão de Polícia Militar (BPM) Alcimar Videira, a tenente-coronel do 28°BPM, Andréia Campos, o sargento da Polícia Militar e idealizador do projeto, Amâncio, os conselheiros do Conseg Roberto Vagner de Souza e Regina Dornas Messias, o inspetor da Polícia Civil Alexandre Ribeiro, o comandante da Guarda Municipal Joel Valcir, os presidentes da Associação Comercial, Industrial, Agropastoril e Prestadora de Serviços (ACIAP) Bruno Pacielo, do Conselho de Desenvolvimento Econômico (Codec) Arivaldo Corrêa Mattos, da associação de moradores do bairro, Diego Sales e colaboradores do projeto

O projeto tem o objetivo de aproximar os moradores com os órgãos de segurança pública e funcionará através de monitoramento em tempo real, permitindo uma ação rápida das forças de segurança no combate e prevenção de crimes.

Além disso, foi criado um grupo no Whatsapp com integrantes da Associação de Moradores, com intuito de intermediar as relações e facilitar o contato com as autoridades em caso de emergência.

De acordo com o comandante da Guarda Municipal, Joel Valcir, o projeto atenderá outras localidades em breve. “O projeto foi iniciado no bairro Parque Independência, mas temos o planejamento de expandir esse programa em outros bairros no município, para aumentar a segurança da população barra-mansense”, relatou o comandante.

Foto: Divulgação