Deputado Federal  Antonio Furtado destina R$4 milhões para a segurança pública

Entre as indicações estão a aquisição de viaturas para as Guardas Municipais da região e equipamentos para delegacias e abertura de novas Deam

O assunto segurança pública é sempre tratado com muita importância pelo deputado federal Delegado Antonio Furtado. E foi para falar sobre as emendas destinadas para o estado e a implantação de uma nova unidade da Delegacia Especializada no Atendimento à Mulher (Deam) na região, que se reuniu com o Secretário Estadual de Polícia Civil, Flávio Marcos Amaral de Brito, e o chefe de gabinete, Daniel Mayr, durante a semana, no Rio de Janeiro.

– Tenho dedicado recursos para ajudar a segurança pública do estado e isso inclui verbas para a Polícia Civil. Procuro saber sempre como essas emendas são aplicadas. Aproveitei também para entender quais outras necessidades existem já que vamos começar o processo de indicação de emendas para 2021 – falou o deputado.

As verbas destinadas para o setor, apenas em 2020, somam quase R$4 milhões divididas entre aquisições de viaturas para Guarda Municipais das cidades de Barra do Piraí, Barra Mansa, Itatiaia, Porto Real, Resende, Valença e Volta Redonda e investimentos para equipar e dar melhores condições de trabalho e atendimento nas delegacias do Estado. Em 2019, já havia realizado a destinação de outros R$2 milhões para investimentos na segurança.

– Atuei por 10 anos como delegado de polícia, conheço de perto as necessidades do setor de segurança pública. Acredito no trabalho em conjunto entre Guarda Municipais, Polícia Militar e Civil, por isso a minha preocupação em destinar verbas para equipar e melhorar o trabalho dos policiais e guarda – destacou o deputado.

A implantação da Deam em Barra Mansa também fez parte da conversa. Com a escolha e liberação do local, as análises por parte da equipe de engenharia estão em andamento, da mesma forma que as aprovações jurídicas e a formulação de convênio entre Estado e Município.

– É muito importante ampliarmos o trabalho de proteção à mulher. Já temos um parecer favorável para a instalação da Deam em Barra Mansa. Nossa engenharia já está analisando o que o prédio precisa e a área jurídica, a melhor forma de fazer a parceria – explicou o secretário Flávio Brito.

A intenção é que a Delegacia da Mulher seja instalada no primeiro andar do prédio onde funciona a 6ª Corregedoria Regional da Polícia Civil localizada no Centro de Barra Mansa. E será contemplada com a emenda destinada pelo Deputado Delegado Antonio Furtado para a aquisição dos equipamentos, como ar condicionado e equipamentos eletroeletrônicos e de informática.

– Se dependesse de mim e houvesse recursos, cada cidade do Estado receberia uma Deam. Todas as mulheres merecem um bom atendimento numa hora ruim. Tenho uma grande preocupação com o problema dos crimes que enfrentam. As Delegacias Especializadas ajudam a conter os casos de agressões, abusos e violência doméstica, que, infelizmente, aumentaram muito neste tempo de pandemia. Mesmo neste cenário difícil, precisamos estar motivados e trabalhando muito. Só assim salvaremos vidas, enfrentando o Covid-19 e a violência – afirmou o parlamentar.