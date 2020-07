Flamengo vence o Fluminense e é campeão do Campeonato Estadual

Ao vencer o Fluminense, nesta quarta-feira, pela final do Campeonato Estadual do Rio de Janeiro, o Flamengo conquistou o 36º título do Carioca. Sem apresentar um grande futebol, o time conseguiu administrar a vantagem, pois o empate garantia a conquista, conseguiu através de Vitinho, o gol do Mengão. 1 x 0 Flamengo.

Depois de vencer o jogo de ida por 2 a 1 no último domingo, o time rubro-negro voltou a vencer o Fluminense desta vez por 1 a 0, o gol marcado por Vitinho aos 49 minutos do segundo tempo. O time comemorou mais um título sob o comando do técnico Jorge Jesus. Foto: André Durão