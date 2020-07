Homem é ferido a faca em Volta Redonda

Um homem, que não teve o nome revelado, foi ferido a faca no final da madrugada desta quarta-feira, durante um assalto à sua residência no bairro Vila Mury, em Volta Redonda. Segundo informações da polícia, a vítima estava em casa com o irmão e ao abrir o portão foi surpreendido com dois homens armados com facas.

Um dos moradores entrou em luta corporal e foi ferido no olho e num dos dedos. Os ladrões fugiram levando apenas o celular do irmão dele. Um dos criminosos deixou cair a faca, que foi apreendida. O ferido foi levado pelo irmão ao Hospital São João Batista.