Pacientes aprovam o atendimento ambulatorial no Centro Municipal de Saúde

Mais de duas pessoas já foram atendidas; consultas com especialistas foram retomadas na última segunda-feira, dia 13

A Prefeitura de Volta Redonda retomou os atendimentos ambulatoriais essa semana e os serviços agora serão realizados no Centro Municipal de Saúde, no antigo Hospital Santa Margarida. Desde segunda-feira, dia 13, mais de 200 pessoas já foram atendidas. As consultas médicas com especialistas, que antes aconteciam na Policlínica do Estádio Raulino de Oliveira, foram interrompidas no município no final de março por conta da pandemia da Covid-19.

Os pacientes estavam ansiosos pelo retorno das consultas e estão aprovando o esquema de atendimento. Foi o que contou Everton Luiz de Lima, de 53 anos, que voltou a se consultar com o hematologista. “Faço acompanhamento há muito tempo e para mim foi muito bom o retorno dos atendimentos, porque preciso das consultas. Sabemos da gravidade da situação e temos que nos adaptar a essa nova realidade”, disse.

Já a paciente Tereza Cristina Rocha, de 65 anos, elogiou não só o retorno das consultas como também a estrutura. “Achei muito bom porque agora não ficamos mais sem consultas. Eu tenho uma história com esse prédio e agora ver ele funcionando novamente é excelente. Aqui tem mais espaço e a gente fica mais confortável”, comentou.

A secretária municipal de Saúde, Flávia Lipke, explicou que o atendimento está sendo realizado com hora marcada e todas as medidas de segurança estão sendo tomadas para garantir a segurança dos pacientes.

“Nossas equipes fazem um circuito de higienização entre um paciente e outro, além de procedimentos de higiene na entrada do prédio, tudo para garantir a segurança dos usuários e funcionários. A equipe de enfermagem também está super ativa, tanto nos atendimentos como na organização dos pacientes”, contou a secretária.

O prefeito Samuca Silva comemora o avanço. “Nós estamos fazendo o possível para voltar ao cotidiano. Temos que nos adaptar e esperamos poder aumentar o número de atendimentos diários em breve. O retorno do atendimento ambulatorial só foi possível graças ao Centro Municipal de Saúde. E esse espaço é um grande legado para a população de Volta Redonda”, informou.

Funcionamento

São nove especialidades, cardiologia, endocrinologia, gastroenterologia, neurologia, pneumologia, reumatologia, ortopedia, urologia e dermatologia, obedecendo ao critério de gravidade.

Os atendimentos estão acontecendo com intervalo de 30 minutos, para evitar a aglomeração e cada especialista é responsável pela regulação de seus pacientes em relação ao retorno ao consultório.

Já as consultas de primeira vez são agendadas pelo Sisreg (Sistema de Regulação), também considerando o critério de gravidade. As demandas para as demais especialidades médicas serão acolhidas pelas unidades da Atenção Básica, que vão direcionar os casos para os especialistas para avaliação.