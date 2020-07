Polícia Militar detém cinco suspeitos e apreende armas no bairro Água Limpa, em Volta Redonda

Policiais militares receberam uma denúncia na manhã desta quarta-feira, sobre suspeitos que estariam praticando o tráfico de drogas e com armas, na Rua Rio Araguaia, no bairro Água Limpa, em Volta Redonda.

Os agentes foram até o local e fizeram um cerco e conseguiram deter cinco suspeitos e apreenderam uma arma, munições, réplica de fuzil e cocaína, uma pistola calibre 9mm com dois carregadores, 24 munições do mesmo calibre, 54 pinos de cocaína e um contendo um pó branco (cocaína). Os suspeitos e as aramas e drogas foram levadas para a Delegacia de Polícia, da cidade. Foto: Polícia Militar