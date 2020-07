Sanitização e higienização acontecem em cinco bairros de Volta Redonda

Prefeitura realizou ação em unidades de saúde, centro comercial e terminal rodoviário nesta quarta-feira, dia 15

As ações preventivas de sanitização e higienização, que visam controlar a circulação do novo coronavírus em Volta Redonda, continuam sendo reforçadas na cidade. Nesta quarta-feira, dia 15, o trabalho realizado pelas equipes da Secretaria Municipal de Infraestrutura (SMI) aconteceu em centros comerciais, unidades de saúde e outros pontos de possíveis aglomerações de cinco bairros.

Em unidades de saúde, o serviço, que conta com lavagem com água clorificada e pulverização de produto bactericida, foi realizado no Hospital de Campanha, montado no Estádio Municipal Raulino de Oliveira, no bairro Jardim Paraíba, nas instalações do próprio estádio, além do Cais Conforto e na UBSF (Unidade Básica de Saúde da Família) do bairro 249.

A sanitização também foi efetuada em acesso de lotéricas e outros espaços públicos da Rua 207, no bairro São Lucas, e no terminal rodoviário do bairro Ponte Alta.

“Não podemos poupar esforços combate ao vírus. Todas as ações no sentido de prevenir o contágio e reduzir a circulação em nossa cidade estão sendo mantidas e reforçadas todos os dias. Nossa prioridade é salvar vidas”, afirmou o prefeito Samuca Silva.

O serviço de higienização e sanitização já foi feito também nos principais centros comerciais de Volta Redonda, na Ilha São João, na Rodoviária Municipal, em unidades de saúde e outros locais como os CRAS (Centros de Referência à Assistência Social), sede da Secretaria Municipal de Saúde (SMS), Arena Esportiva, Delegacia Especializada em Atendimento à Mulher – (DEAM), 93ª Delegacia de Polícia (DP), 28°Batalhão da Policia Militar e sede do Conselho Tutelar.