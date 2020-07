Vereador pede retorno da Fisioterapia Itinerante

O vereador Edson Quinto protocolou na Divisão de Expediente da CMVR, na tarde do dia 14 de julho, um Ofício ao Poder Executivo solicitando junto à Secretaria Municipal de Saúde, providências ao retorno do Projeto Fisioterapia Itinerante, instituído pela Lei Municipal 4.456/2008 de sua autoria.

O autor da Lei, vereador Edson Quinto entende que por conta da Pandemia do novo Coronavirus Covid19, o serviço foi paralisado e, quem era atendido em domicílio, na maioria idosos ou acamados sem condições de locomoção, estão sem tratamento e, os familiares e cuidadores buscam sua ajuda e argumentam que esses pacientes estão vulneráveis e necessitam do retorno da fisioterapia.

Edson acredita que diante dessa reivindicação, a Secretaria de Saúde vai rever e encontrará meios para apresentar aos usuários a continuidade do atendimento, tendo em vista que já sem condições de irem ao centro de reabilitação, esses pacientes precisam de atenção e, com a fisioterapia em casa, o sentimento de acolhimento e segurança serão fortes aliados para o pronto restabelecimento, demonstrando, assim o compromisso do município com o cidadão.- conclui o parlamentar e autor da Lei.