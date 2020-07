1º sargento da Polícia Militar é preso por extorsão em Volta Redonda

Policiais do Grupamento de Apoio à Promotoria (GAP) prenderam, em flagrante, na noite de quarta-feira, um 1º sargento da Polícia Militar, suspeito de extorsão, na Rua 14, na Vila Santa Cecília, em Volta Redonda.

A prisão ocorreu após ele ter recebido R$ 1,5 mil de um homem. O valor foi exigido após o sargento constatar que a vítima estava com a documentação do carro em situação irregular.

O sargento definiu o local receberia o dinheiro, em frente a uma loja de eletrodomésticos. A denúncia foi protocolada no Ministério Púbico. Foi solicitado também o apoio do Serviço Reservado do 28º BPM. No momento da prisão, o sargento estava de serviço e fardado.