Adolescente é apreendido com drogas no bairro Água Limpa

Um adolescente, de 15 anos, foi apreendido nesta quinta-feira, com drogas na Rua Pascoal Silva, na Água Limpa, em Volta Redonda. Segundo os policiais militares, com ele foram encontrados 12 pinos de cocaína, seis tiras de maconha e R$ 50. Outro suspeito foge após jogar fora 57 pinos de cocaína

Os agentes disseram que estavam em patrulhamento no bairro Jardim Amália quando receberam a denúncia sobre o tráfico de drogas no bairro Água Limpa. No momento em que a viatura chegava do local indicado, dois suspeitos correram, mas o adolescente foi alcançado na Servidão Martins Avelar. O outro jogando fora uma sacola com 57 pinos de cocaína e R$ 142.