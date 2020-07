Apontado de ser um dos maiores ladrões de cargas e caixas eletrônicos é preso pela PM

A Polícia Rodoviária Federal e a Polícia Militar prenderam na quarta-feira, um homem apontado de ser um dos maiores ladrões de cargas e caixas eletrônicos da Região da Costa Verde, na BR-101 (Rodovia Rio-Santos), em Angra dos Reis.

Os agentes receberam uma informação sobre movimentação de bandidos no bairro Camorim Grande e houve a mobilização dos agentes. Um carro com três suspeitos foi abordado na blitz. Durante abordagem os agentes iniciaram uma revista minuciosa e encontraram dentro do veículo duas pistolas e material para arrombamento de caixas eletrônicos. As pistolas, calibre 9 mm e .40, estavam equipadas com o chamado “kit rajada”, carregadores sobressalentes e com as numerações raspadas.

Foram encontradas também duas cavadeiras e um bloqueador de sinal de celulares. Um dos ocupantes estava com uma pistola na cintura. Segundo os policiais, ele seria responsável pelos roubos de cargas e caixas eletrônicos. Ele ainda seria um dos gerentes do tráfico nas localidades do Camorim Grande e Caixa D’Água, além de ser um dos braços armados da quadrilha.

Os policiais ficaram surpresos com o fato do suspeito estar em liberdade. Ele havia sido preso pela Polícia Civil, em junho deste ano, durante uma ação no Centro de Angra.