Uma intensa troca de tiros entre traficantes rivais assustou os moradores do ponto final do ônibus, no bairro Vila Elmira, em Barra Mansa. Policiais militares foram acionados e quando se aproximaram foram recebidos à tiros. Houve revide, mas ninguém ficou ferido.

Segundo os agentes pelo menos 45 disparos de pistolas e fuzil foram disparados contra os bandidos que conseguiram fugir. A ocorrência foi registrada na Delegacia de Polícia, de Barra Mansa.