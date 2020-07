Um homem, de 25 anos, foi preso no final da tarde desta quinta-feira, por porte ilegal de arma de fogo, na Avenida Nossa Senhora do Amparo, nas proximidades do batalhão da Polícia Militar, no bairro Voldac, em Volta Redonda.

Uma denúncia ao 28º BPM foi importante para a abordagem e a apreensão de uma pistola calibre 9mm municiada com 10 balas. O jovem, foi levado para a Delegacia de Polícia, de Volta Redonda. Foto: Polícia Militar