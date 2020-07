Polícia Civil prende suspeito de crime de um casal em Angra dos Reis

A Polícia Civil de Angra dos Reis prendeu na quarta-feira um dos suspeitos do assassinato de um casal, ocorrido em fevereiro deste ano, no bairro Camorim Grande, em Angra dos Reis. Os outros dois suspeitos não foram encontrados. Segundo os agentes, Kênia Pontes, de 35 anos, e Thiago dos Reis Maia, de 37, foram mortos porque eram enfermeiros e se recusaram a atender criminosos do bando que estavam feridos.

Os dois moravam na Rua 8 e foram encontrados mortos na manhã de fevereiro. O duplo homicídio, segundo constatou a perícia, foi praticado na noite anterior.